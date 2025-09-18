PODCAST CANLI YAYIN

Son iki haftada DEAŞ'e darbe! 51 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli Jandarmamız tarafından yakalandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne üye olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını belirtti.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta jandarmanın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı! (takvim foto arşiv)

"Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

