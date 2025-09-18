Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne üye olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını belirtti.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta jandarmanın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: