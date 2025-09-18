Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Uzman çavuş Hüseyin Günay kalp krizi sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada dün Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın görev başındayken kalp krizi sonucu şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın görev başındayken kalp krizi sonucu şehit olduğunu duyurdu.
