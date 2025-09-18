PODCAST CANLI YAYIN

Antalya ve Muğla'da orman yangını! Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor

Yurdun farklı bölgelerden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Öte yandan bir yangın haberi de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı. Yangının etkili olduğu Aliefendi Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.

"EKİPLERİMİZ, ALEVLERİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını vurgulayan Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir vatandaş, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

