Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi! Sahnede anne itirafı: "Sözler müstehcen değil mi?"

Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. LGBT sapkınlığına verdiği destekle bilinen Matiz bir konserinde ahlak dışı şarkıya annesinin de, "Sözler biraz müstehcen değil mi?" diyerek tepki gösterdiğini itiraf etmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

AİLE KURUMUNA SALDIRI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETTE BULUNDU

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.

ANNESİNİN UYARDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

LGBT sapkınlığına verdiği destekle bilinen Matiz bir konserinde ahlak dışı şarkıya annesinin de, "Sözler biraz müstehcen değil mi?" tepki gösterdiğini itiraf etmişti. Toplumun değerlerini gözardı eden şarkıcı annesinin, "Sözler biraz müstehcen mi?" dediğini ancak kendisinin bunu dikkate almadığını dile getirmişti.

