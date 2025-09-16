PODCAST CANLI YAYIN

Piyanist Fazıl Say Batılı meslektaşlarına Gazze çağrısı: İnsan olun bu soykırımdır nokta

Piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu. Say, "Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı'daki başlıca klasik müzik kurumlarının "İsrail yanlısı" tutumunu eleştirerek, "Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile…

Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Piyanist Fazıl Say Batılı meslektaşlarına seslendi: Gazze'deki zulme sessiz kalmayın (AA)Piyanist Fazıl Say Batılı meslektaşlarına seslendi: Gazze'deki zulme sessiz kalmayın (AA)

Gazze'deki işgalin "soykırım" olduğunu vurgulayan Say, paylaşımında meslektaşlarına şu çağrıda bulundu:

Piyanist Fazıl Say Batılı meslektaşlarına seslendi: Gazze'deki zulme sessiz kalmayın (İHA)Piyanist Fazıl Say Batılı meslektaşlarına seslendi: Gazze'deki zulme sessiz kalmayın (İHA)

"Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen... Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa."

