Depremzede araçları üzerinden ‘change’ vurgunu: 49 aracı 18 farklı ilde sattılar

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremin ağır yıkıma yol açtığı 11 ilde, kullanılamaz hale gelen çok sayıda aracın şasi ve motor numaralarının çalıntı, hacizli veya gümrük kaçağı araçlarla değiştirilerek tescil evraklarının kendileri ya da yakınları üzerine alındığı ve 'change' işlemi yapıldığı ortaya çıktı.

TAKİBİ ZORLAŞTIRMAK İÇİN SÜREKLİ SATIŞ YAPTILAR

Sabah'ın haberine göre, Konya polisi tarafından yapılan operasyonda şüphelilerin change yapılan araçları üçüncü şahıslara sattığını belirledi. Yakalanan 11 şüphelinin ayrıca takibi zorlaştırmak için araçları sürekli olarak başka birilerinin üzerine devrettiği öğrenildi. Ele geçirilen 25 milyon TL değerindeki 49 aracın 18 farklı ilde satıldığı belirtildi. 11 şüpheli hakkında 5 yıl ile 115 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.