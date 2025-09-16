PODCAST CANLI YAYIN

Depremzede araçları üzerinden ‘change’ vurgunu: 49 aracı 18 farklı ilde sattılar

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depreminin vurduğu 11 ilde ağır hasar alan araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek ‘change’ yapan şüpheliler, emniyetin radarından kaçamadı. Otomobilleri sürekli el değiştirerek üçüncü kişilere satan çeteye düzenlenen operasyonda 49 araç ele geçirildi, 11 sanık için 5 ila 115 yıl hapis cezası istendi.

Giriş Tarihi:
Depremzede araçları üzerinden ‘change’ vurgunu: 49 aracı 18 farklı ilde sattılar

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremin ağır yıkıma yol açtığı 11 ilde, kullanılamaz hale gelen çok sayıda aracın şasi ve motor numaralarının çalıntı, hacizli veya gümrük kaçağı araçlarla değiştirilerek tescil evraklarının kendileri ya da yakınları üzerine alındığı ve 'change' işlemi yapıldığı ortaya çıktı.

TAKİBİ ZORLAŞTIRMAK İÇİN SÜREKLİ SATIŞ YAPTILAR

Sabah'ın haberine göre, Konya polisi tarafından yapılan operasyonda şüphelilerin change yapılan araçları üçüncü şahıslara sattığını belirledi. Yakalanan 11 şüphelinin ayrıca takibi zorlaştırmak için araçları sürekli olarak başka birilerinin üzerine devrettiği öğrenildi. Ele geçirilen 25 milyon TL değerindeki 49 aracın 18 farklı ilde satıldığı belirtildi. 11 şüpheli hakkında 5 yıl ile 115 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'da Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması: 14 şüpheli gözaltına alındı
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ'da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ'a ev hapsi