ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerimden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul'da yakalanmıştır.

Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır.

Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

