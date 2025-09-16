PODCAST CANLI YAYIN

Çocuklarının gözü önünde darp edilmişti! Babaya tokat atan 2 saldırgan adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir vatandaş, çocuklarının gözü önünde darp edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, olaya karışan diğer 17 yaşındaki şüpheli şahıs C.C.'ninde yakalandığını duyurdu. O.C. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

ÇOCUKLARININ YANINDA SALDIRIYA UĞRADI

Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç duyurdu: Gebze'de babaya tokat atan şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerimden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Yerlikaya açıkladı: Gebze'deki şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul'da yakalanmıştır.

Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır.

Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

112 Acil Çağrı Merkezimizi Arayın, Biz Gereğini Yapalım.

GEREĞİ YAPILDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'gereği yapıldı' notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Gebze'deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C. de (17) yakalandı."

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü O.C.'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. O.C. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), adliyeye sevk edildi.

