İsrail Gazze'de kara harekatına başladı! ABD basını yazdı

ABD merkezli Axios gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Gazze'ye geniş çaplı bir kara harekatı başlattı. Haberde Gazze kent merkezine tankların girdiği ifade edildi.

İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı



İŞGAL PLANI ONAYLANMIŞTI

Haber, ABD dışişleri bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi. Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler. Ağustos'ta İsrail hükümeti, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.

