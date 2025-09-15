PODCAST CANLI YAYIN

Çocuklarının gözü önünde darp edilmişti! Bakan Tunç duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir vatandaş, çocuklarının gözü önünde darp edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

ÇOCUKLARININ YANINDA SALDIRIYA UĞRADI

Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerimden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

