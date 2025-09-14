Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da bir süredir devam eden hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Başkan Erdoğan, "Hamdi kardeşimiz bir fikir adamıydı. Yanımızda mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde işini aksattığına şahit olmadım." dedi. Kılıç Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

