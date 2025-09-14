Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Mehmet Kenan Tekdağ: Susma hakkımı kullanıyorum (Takvim.com.tr)

AĞRI'DA GÖZALTI

Başsavcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Kaya adlı şüpheli de Ağrı'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Operasyonlar sonucu gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüphelinin de Maslak Jandarma'da, Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan sorguları sürüyor. Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can'a yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. Sorguları devam eden şüphelilerin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.