Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Eylül'de saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçesinin Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan M.Ş'nin kullandığı araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda, M.Ş. ile araçta bulunan eşi T.Ş, kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cenazeler, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince, silahlı saldırıya uğrayan 72 EK 339 plakalı hafif ticari araçta da inceleme yapıldı.

