Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi'nde dikkat çeken mesajlar

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert çıktı: Sokakları terörize ederek yolsuzlukları örtebileceklerini zannediyorlar. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuştu:

24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını, zayıflamasını, tökezlemesini bekleyenler oldu ama her defasında AK Parti değil, kendileri zayıfladı, oyun dışında kaldı. Tarih olup gittiler.

Bizse her sabah dünden daha taze bir umutla güneşi selamlıyoruz.

Son bir yılda süreci baltalamaya dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkardık. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz.

Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak.

Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınladı. Tıpkı önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başrolde. Beyefendi (Özgür Özel) bu görüntüye ne diyecek?

Mahkemeye başvuran CHP'li, şikayet edilen CHP'li, para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li, rüşvet aldım verdim diyen CHP'li tarafların tamamı CHP'li.

Sokakları terörize ederek yolsuzlukları örtebileceklerini zannediyorlar. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar.

Kavga, kaos, kriz

Başkan Erdoğan, Gürzel ve Cebeci'ye AK Parti rozetini taktı.

Erdoğan, "İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağıtılması için bu kardeşlerimizle omuz omuza verecek, içinden geçtiği fetret devrinin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, "Beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

