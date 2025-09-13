PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 5 belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 5 belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenildi.

12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!