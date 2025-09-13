İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 5 belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
