Başkan Erdoğan'dan İstanbul vurgusu

Başkan Erdoğan, "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul" sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul’un medeniyetlerin kalbi olduğunu vurgulayarak, "28 yıldır aşkla hizmet ettim. Bu şehre olan sevdamız bitmeyecek." dedi.

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi koleksiyoner Mehmet Çebi öncülüğünde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda oluşturulan "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul" sergisinin açılışında konuştu:

BİN yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız ve inşallah kıyamete kadar da milletimizin ana yurdu olacak bu aziz topraklar, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır.

ŞURASI bir gerçek ki bu yıldızların en göz kamaştıranı İstanbul'dur. İstanbul'umuz, kutlu fethin ilk günlerinden itibaren tarih ve medeniyet teknesinde yoğurduğumuz sanat hamurunun mayasını oluşturmuştur.

BÜTÜN medeniyetlerin mirası, milletimizin bin yıllık mührü ile mühürlenmiş ve burada, İstanbul'da muhafaza altına alınmıştır. İstanbul, medeniyet demektir. Tarih demektir. İlim ve sanat demektir.

İSTANBUL, 86 milyon vatandaşımızla birlikte Türk-İslâm coğrafyasının ortak değeri, ortak zenginliğidir.

GÖZLERIMI dünyaya bu şehirde açmaktan, bu şehirde büyümekten, bu aziz şehre hizmet etmekten daima şeref duydum.

DÖRT buçuk yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, ardından Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 28 yıldır İstanbul'a ve İstanbullu hemşehrilerimize aşkla hizmet etmenin onurunu yaşıyorum.

ALLAH ömür ve imkân verdikçe İstanbul'un ve İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu can bu tende olduğu müddetçe İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek.

HAMDOLSUN, bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik. İnşallah bundan sonra da emanete layık güvenle sahip çıkacağız.

