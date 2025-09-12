PODCAST CANLI YAYIN

Manavgat Belediyesi'nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da adının geçtiği dosyada, yapılan arama ve yer gösterme işlemleri sonucunda 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar ele geçirildi.

Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/6426 soruşturma numaralı dosyasında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün ifadesi kritik bir dönüm noktası oldu. Hüseyin Cem Gül, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara'nın talimatıyla, Kara'nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti.

DEPODAN NELER ÇIKTI NELER


DEPODAN NELER ÇIKTI NELER

Bu ifadeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdullah Doğukan Kayhan'ın da bilgisine başvuruldu. Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül'den aldığı paraları yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.

Manavgat belediye başkan yardımcısının rüşvet alma anı!

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para bulundu. Ele geçirilen bu yüklü miktardaki altın ve döviz, soruşturmanın boyutunu daha da büyüttü.

Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi (takvim foto arşiv)Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi (takvim foto arşiv)

Yetkililer, ele geçirilen delillerin Manavgat Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının somut kanıtı niteliğinde olduğunu belirtiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma genişletilirken, yeni gözaltıların ve ifadelerin alınması bekleniyor.

Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi (takvim foto arşiv)Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi (takvim foto arşiv)

Manavgat kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme, belediye yönetimi ve siyasette ciddi tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar, soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve kamu kaynaklarının kimler tarafından nasıl istismar edildiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

Manavgat Belediyesi’nde rüşvet çarkı! 110 Bin Euro baklava kutusundan çıktı CHP lideri Özgür Özel iç açıcı değil diyerek resmen doğruladı: Allah cezasını versinManavgat Belediyesi’nde rüşvet çarkı! 110 Bin Euro baklava kutusundan çıktı CHP lideri Özgür Özel iç açıcı değil diyerek resmen doğruladı: Allah cezasını versin
Baklava kutusunda rüşvet alan CHP’li Tüter itirafçı oldu! Gözaltı sayısı yükseldi... | Niyazi Nefi Kara tutuklanarak görevden uzaklaştırıldıBaklava kutusunda rüşvet alan CHP’li Tüter itirafçı oldu! Gözaltı sayısı yükseldi... | Niyazi Nefi Kara tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı
Baklava kutusunda rüşvet alan CHP’li Tüter itirafçı oldu! Gözaltı sayısı yükseldi... | Niyazi Nefi Kara tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı
CHPli Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara milyonluk villayı nasıl aldı? İfadesinde şok savunma: Nakit aldımCHPli Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara milyonluk villayı nasıl aldı? İfadesinde şok savunma: Nakit aldım
CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara milyonluk villayı nasıl aldı? İfadesinde şok savunma: Nakit aldım

