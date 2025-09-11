PODCAST CANLI YAYIN

Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show Tv de dahil 121 şirkete el konuldu. Suçlamaların "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show Tv de dahil 21 şirkete el konuldu. Suçlamaların "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" olduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Takas Bank
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı
Türk Telekom
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Atletico Madrid Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ü yakın takibe aldı
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas'a uyarı Ankara'dan | Perde arkasında neler var?