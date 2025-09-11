Ankara 3. Asliye Hukuk'un kararı İstanbul'u bağlamıyor! Takvim.com.tr hukukçulara sordu: Gürsel Tekin'i bağlayan bir durum yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli kurultayının basamak taşlarını ören İstanbul İl Kongresi iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ile 196 delegenin görevden alınması ve Gürsel Tekin'in il başkanı olarak mahkeme kararıyla atanması partide taşları yerinden oynattı.
Tekin, Sarıyer'deki il binasını gidip göreve başladı.
15 Eylül'deki kurultay davasının arifesinde İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin "şaibeli" kurultay davasını doğrudan etkilemesi bekleniyor. YSK'nın, bazı ilçe kongrelerini yeniden açıp il yönetimine ilişkin itirazı reddetmesi de "mutlak butlan" ihtimalini güçlendirdi.
Tartışmalar sürerken Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi ile ilgili kararı kafalarda soru işareti bıraktı.
CHP kurmayları ve Genel Merkez avukatları "İstanbul'da Gürsel Tekin ve kurmaylarının görevi sona erdi" şeklinde değerlendirdi. CHP medyası da "Kayyum düştü" başlıklı haberler servis etti.
TAKVİM HUKUK ÇEVRELERİNE SORDU: KARAR NE ANLAMA GELİYOR?
Bunun üzerine Takvim.com.tr hukuk çevrelerine danıştı.
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin daha önce vermiş olduğu tedbir kararına etkisi olmadığı ifade edildi.
GÜRSEL TEKİN: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ
Nitekim Gürsel Tekin'den de "Görevimizin başındayız" açıklaması gecikmedi.
Tekin, "Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için dava açan Avukat Cevahir Kılıç, "İstanbul 45 Asliye Hukuk mahkemesinin vermiş olduğu tedbir kararı devam etmekte olup, Ankara Asliye Hukuk mahkemesinin vermiş olduğu karar; geçici temsil heyetinin görevini ortadan kaldırmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur" açıklaması yaptı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açan Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen de 3. Asliye Hukuk'un aldığı kararın İstanbul'daki tedbir kararına etki etmeyeceğini savundu.
Üregen, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen heyet görevine devam etmektedir" dedi.
