Başkan Erdoğan’dan üst düzey kabul trafiği: 4 büyükelçi ve Suudi Umre Bakanı Külliye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün hem 4 ülkenin büyükelçilerini, hem de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kritik görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile çok önemli istişareler yaptıklarını ve kararlar aldıklarını belirtti. Erbaş, organizasyonda paydaş olan birimlerin kendi içerisinde ve birbiriyle doğru ve sağlıklı bir ilişki içinde bulunmalarının da hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

2026 HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Erbaş, 2026 yılı Hac ve Umre organizasyonu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduklarını anlattı. Konuk Bakan Tevfik er-Rabia ise Türk hacılar ve Umreciler'e daha iyi bir hizmet sunabilmek için sürekli görüşme halinde olduklarını belirtti.

Türk Umreciler'in ve hacı adaylarının işlerini kolaylaştırmak adına önemli adımlar attıklarını, Avrupa'da yaşayan Türkler'in de e-vize hizmetinden yararlanabileceklerini dile getirdi.

Erdoğan, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally- Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz'u kabul etti.