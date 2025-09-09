PODCAST CANLI YAYIN

Manifest grubunun konserine dair soruşturmada güncel gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

“Manifest” isimli müzik grubunun üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler, savcılık tarafından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TEŞHİRCİLİK SUÇLAMASI

Savcılık açıklamasında, "Konser sırasında şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulundukları değerlendirmesinde bulunarak tespit edilmesi üzerine, sözkonusu halka açık konserdeki bu eylemler ile ilgili olarak TCK.nun 225. Maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımz tarafından resen soruşturma başlatılmış olup, bu kapsamda bu aşamada gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimlerine talimat verilmiştir." dedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma kapsamında, şüpheliler adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatılan Manifest grubuna imza ve yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

