Başkan Erdoğan’dan yeni eğitim yılı mesajı: "Türkiye’yi yarın siz yöneteceksiniz"

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

''Milli Eğitim Bakanlığımız'ın kıymetli mensupları, çok değerli öğretmenlerimiz, geleceğimizin mimarları, sevgili öğrenciler, kıymetli ailelerimiz, değerli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ancak sabah İzmir'den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Birinci Sınıf Emniyet Müdürümüz, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın'a Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı polis memurlarımız Ömer Amila ile Murat Dağlı'ya acil şifalar temenni ediyorum.

İLK DERS: YEŞİL VATAN

Yaz tatillerini verimli şekilde geçirdiklerine inandığım tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum. Yavrularımızı en güzel şekilde yetiştiren anne ve babalarımıza; eğiten, hayata hazırlayan, cevheri işleyip mücevhere dönüştüren tüm öğretmenlerimize de burada şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu yılki öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını "aile" ve "yeşil vatan" olarak belirledik. 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Eğitim sistemimizi felç eden yasakları kaldırdık, adaletsiz uygulamalara ve zulme son verdik.

SİZ YÖNETECEKSİNİZ

Sevgili evlatlarım, unutmayın: Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye'yi yarın siz yöneteceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını sizler döşeyeceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında çok önemli roller üstleneceksiniz. Ortaya koyacağınız başarılarla öğretmenlerimizin, ailelerimizin ve size güvenen milletimizin inşallah kıvanç kaynağı olacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nı, tüm kalbimle inanıyorum ki, sizler hayata geçireceksiniz. Allah'a emanet olun.''

Başkan Erdoğan, fidan dikerek can suyu verdi. Ardından okulun gezen Başkan Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.