Türkiye'de 8 Eylül'ün ilk dakikalarından itibaren WhatsApp'a erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması, bazı kullanıcılar için tamamen açılmıyor ve mesaj gönderip alma işlemleri aksıyor. Sosyal medyada kullanıcılar, uygulamanın çöküp çökmediğini merak ediyor ve bu konuda yoğun paylaşımlar yapıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) henüz resmi bir açıklama yapmadı. Uzmanlar, erişim sorunlarının Türkiye'deki internet altyapısındaki bant genişliği daraltmalarından kaynaklanabileceğini belirtiyor. X, Instagram, YouTube ve TikTok'ta benzer yavaşlamaların gözlemlendiği aktarılıyor. WhatsApp'a henüz resmi bir erişim engeli uygulanmadı, sorun büyük ölçüde bağlantı yoğunluğu ve teknik aksaklıklardan kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcılar, uygulamayı yeniden başlatmak veya farklı bir ağ üzerinden bağlanmayı deniyor.



