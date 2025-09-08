PODCAST CANLI YAYIN

8 Eylül sabahından itibaren Türkiye’de WhatsApp kullanıcıları uygulamaya erişim sağlayamıyor. Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma platformu, bazı kullanıcılar tarafından açılmıyor ve erişim problemleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, “WhatsApp çöktü mü?” ve “WhatsApp neden açılmıyor?” sorularını sormaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) henüz resmi bir açıklama yapmadı. Uzmanların değerlendirmesine göre Türkiye’de diğer büyük platformlarda yaşanan bant genişliği daraltmaları WhatsApp erişimini de etkileyebilir. X, Instagram, YouTube ve TikTok’ta gözlenen yavaşlamalar WhatsApp kullanıcılarının mesaj gönderip almasını kısıtlıyor. Platformda henüz bir erişim engeli uygulanmadı sorun daha çok internet yoğunluğu ve bağlantı aksaklıklarından kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcılar uygulamayı yeniden başlatmayı veya farklı ağları denemeyi tercih ediyor.

Giriş Tarihi:
Türkiye'de 8 Eylül'ün ilk dakikalarından itibaren WhatsApp'a erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması, bazı kullanıcılar için tamamen açılmıyor ve mesaj gönderip alma işlemleri aksıyor. Sosyal medyada kullanıcılar, uygulamanın çöküp çökmediğini merak ediyor ve bu konuda yoğun paylaşımlar yapıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) henüz resmi bir açıklama yapmadı. Uzmanlar, erişim sorunlarının Türkiye'deki internet altyapısındaki bant genişliği daraltmalarından kaynaklanabileceğini belirtiyor. X, Instagram, YouTube ve TikTok'ta benzer yavaşlamaların gözlemlendiği aktarılıyor. WhatsApp'a henüz resmi bir erişim engeli uygulanmadı, sorun büyük ölçüde bağlantı yoğunluğu ve teknik aksaklıklardan kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcılar, uygulamayı yeniden başlatmak veya farklı bir ağ üzerinden bağlanmayı deniyor.


BTK'dan Resmi Açıklama Henüz Gelmedi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, erişim sorunlarının teknik aksaklıklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyor. Uzmanların değerlendirmesine göre, altyapısal veya bant genişliği kaynaklı kısıtlamalar erişim problemlerini tetikleyebiliyor. Şu an için WhatsApp'a erişim engeli uygulanmadı. Platform tamamen kullanılamıyor gibi görünse de sorun, ağ trafiği ve bağlantı yoğunluğundan kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcıların çoğu uygulamaya tekrar bağlanmak için internet bağlantısını kontrol ediyor veya uygulamayı yeniden başlatıyor.

Kullanıcılar Ne Yapabilir?

Erişim sorunları sırasında kullanıcıların mobil veri veya Wi-Fi bağlantısını kontrol etmesi öneriliyor. Uygulamanın güncel sürümünün kullanılması ve cihazın yeniden başlatılması da problemin çözümüne yardımcı olabiliyor. Uzmanlar, benzer durumlarda resmi açıklamaların takip edilmesini ve sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerin dikkate alınmamasını tavsiye ediyor.

