Şişli’de turistleri taşıyan tur otobüsü yandı! Alevler 3 otomobile sıçradı

Şişli’de turistleri taşıyan tur otobüsünün motor kısmında çıkan yangın bir anda otobüsü sardı. Yolcular yara almadan tahliye edilirken, otobüste başlayan yangın park halindeki 3 otomobile sıçradı. Otobüsün alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki tur otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, turist taşıyan 34 BMB 738 plakalı tur otobüsü seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Bu sırada motor kısmında başlayan yangın otobüsü sardı. Otobüsün alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

CADDE BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular olaydan yara almadan kurtulurken, otobüste başlayan yangın yol kenarında park halinde bulunan 3 araca sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs ve 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 1 otomobilde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi tamamen trafiğe kapandı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yanan otobüs ve otomobiller kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

"YANGIN ÇIKTIĞINDA İÇİNDE İNSANLAR VARMIŞ, BOŞALTMIŞLAR"

Park halindeki otomobili hasar gören Gökhan Paksoy, "Ben restoranda yemek yiyordum, arkadaşlar yangın var dediler. Gelip baktığımda otobüsün yandığını gördüm. Araçların hepsi beyaz olduğu için ben kendi aracımı göremedim tabii, sonra plakadan fark ettim. Bana girme yangın var dediler ama içinde değerli eşyalar var, araç da emanet girmek zorunda kaldım. Arabam park halindeydi, hala da burada tutanak tutacaklar. Otobüsün ön tarafında yangın vardı, geri geri geldiğim için benim arka tampon ve farlar falan hepsi yandı. Yani ufak bir zararla atlattım, diğerlerinin zararı daha büyük. Benim arabamla birlikte 3 araba var. İkisi kullanılamaz halde, benim arabada sadece arka tarafta tampon bölgesinde bir hasar var o da halledilecek inşallah. İtfaiyeci arkadaşlar tutanak tutacaklarını söylediler. Araç park halinde galiba, turistleri taşıyor. Burada indirdiğinde motordan kaynaklandığını söylüyorlar. Yangın çıktığında içinde insanlar varmış, boşaltmışlar" şeklinde konuştu.

