Kaderinde orada öleceği yazılıymış...

Elazığ'da yaşanan Mehmet İzgi (94), emekli maaşını çekmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpmasıyla yere düştü. Ayağa kalkan yaşlı adam, "ben iyiyim" diyerek ambulans çağrılmasını reddetti. Kaza yerinden ayrılan İzgi, bankaya giderek maaşını çekti ve evine dönmek üzere yola koyuldu. Ne yazık ki, aynı yerden tekrar karşıya geçmeye çalışırken bu kez başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Mehmet İzgi, 20 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İzgi, yaşam mücadelesini kaybetti.