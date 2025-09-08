Instagram kapandı mı, neden yavaş? 8 Eylül Pazartesi: Instagram'a neden girilemiyor?

Bakanlıktan Açıklama Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya uygulamalarında yaşanan kesinti hakkında açıklama yaptı. Sayan, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (TRCert) tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, sorun yalnızca Türkiye'ye özgü değil, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen teknik bir aksaklık olduğunu ortaya koydu.

Sadece Instagram Değil: WhatsApp ve Facebook da Etkilendi

Kesinti yalnızca Instagram ile sınırlı kalmadı. Aynı çatı şirketi Meta'ya bağlı olan WhatsApp ve Facebook uygulamalarında da erişim sorunları yaşandığı raporlandı. Kullanıcılar mesajların iletilmediğini, görüntülü aramaların yapılamadığını ve sayfa yenileme sırasında hata aldıklarını bildirdi.

Global ölçekte yaşanan bu kesinti, Meta'nın sunucularında yaşanan teknik problemle ilişkilendiriliyor.

Ne Zaman Düzelecek?

Kullanıcıların en çok merak ettiği soru, "Instagram ne zaman düzelecek?" oldu. Yetkililerden gelen açıklamalara göre teknik ekipler sorun üzerinde çalışıyor. Ancak global ölçekte yaşanan bu tür kesintiler bazen birkaç saat içinde giderilebiliyor, bazen de daha uzun sürebiliyor. Teknik uzmanlar, kullanıcıların beklemekten başka bir seçeneği olmadığını belirtiyor. Sorun tamamen Instagram ve Meta'nın teknik altyapısından kaynaklandığı için kullanıcıların müdahale etmesi mümkün değil.