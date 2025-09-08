PODCAST CANLI YAYIN

Instagram kapandı mı, neden yavaş? 8 Eylül Pazartesi: Instagram'a neden girilemiyor?

8 Eylül Pazartesi gecesi itibarıyla Instagram kullanıcıları uygulamaya girişte ve akış yenilemede sorun yaşamaya başladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen arıza bildirimleri, “Instagram kapatıldı mı, erişim engeli mi getirildi?” sorularını gündeme taşıdı. Saat 23.30’dan itibaren çok sayıda kullanıcı, paylaşımların açılmadığını ve sayfaların yenilenmediğini raporladı. Konuya ilişkin resmi bir kapatma ya da erişim engeli kararı bulunmazken yaşanan sorunun teknik altyapı kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, global ölçekte yaşanan hizmet kesintisine dikkat çekerek, "Whatsapp servislerinde dünya genelinde erişim sorunu tespit edildi ekiplerimiz süreci yakından takip ediyor" açıklamasını yaptı. Instagram'da erişim probleminin ne zaman çözüleceği ise merak konusu oldu.

8 Eylül akşamından itibaren Instagram kullanıcıları, uygulamaya girişte ve özellikle akış yenileme sırasında hata mesajları aldıklarını bildirdi. Kimi kullanıcılar profil sayfalarına erişimde zorluk yaşarken, kimileri gönderilerin yüklenmediğini belirtti. Kullanıcı raporlarına göre sorun, hem mobil cihazlarda hem de masaüstü sürümde görüldü. Bu durum sosyal medyada hızla gündem oldu ve "Instagram çöktü mü?", "Instagram kapatıldı mı?" gibi sorular arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

Resmi Erişim Engeli Bulunmuyor

Gündeme gelen iddiaların aksine, Instagram için Türkiye'de alınmış resmi bir erişim engeli veya kapatma kararı bulunmuyor. Uygulamadaki sorun, global ölçekte yaşanan teknik bir kesintiden kaynaklanıyor.

Yetkililer, sorun tamamen platformun kendi altyapısından kaynaklandığı için kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmalarının veya internet ayarlarını değiştirmelerinin sorunu çözmeyeceğini belirtiyor.

Bakanlıktan Açıklama Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya uygulamalarında yaşanan kesinti hakkında açıklama yaptı. Sayan, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (TRCert) tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, sorun yalnızca Türkiye'ye özgü değil, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen teknik bir aksaklık olduğunu ortaya koydu.

Sadece Instagram Değil: WhatsApp ve Facebook da Etkilendi

Kesinti yalnızca Instagram ile sınırlı kalmadı. Aynı çatı şirketi Meta'ya bağlı olan WhatsApp ve Facebook uygulamalarında da erişim sorunları yaşandığı raporlandı. Kullanıcılar mesajların iletilmediğini, görüntülü aramaların yapılamadığını ve sayfa yenileme sırasında hata aldıklarını bildirdi.

Global ölçekte yaşanan bu kesinti, Meta'nın sunucularında yaşanan teknik problemle ilişkilendiriliyor.

Ne Zaman Düzelecek?

Kullanıcıların en çok merak ettiği soru, "Instagram ne zaman düzelecek?" oldu. Yetkililerden gelen açıklamalara göre teknik ekipler sorun üzerinde çalışıyor. Ancak global ölçekte yaşanan bu tür kesintiler bazen birkaç saat içinde giderilebiliyor, bazen de daha uzun sürebiliyor. Teknik uzmanlar, kullanıcıların beklemekten başka bir seçeneği olmadığını belirtiyor. Sorun tamamen Instagram ve Meta'nın teknik altyapısından kaynaklandığı için kullanıcıların müdahale etmesi mümkün değil.

