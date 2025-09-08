Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, global ölçekte yaşanan hizmet kesintisine dikkat çekerek, "Whatsapp servislerinde dünya genelinde erişim sorunu tespit edildi ekiplerimiz süreci yakından takip ediyor" açıklamasını yaptı. Instagram'da erişim probleminin ne zaman çözüleceği ise merak konusu oldu.
Instagram kapandı mı, neden yavaş? 8 Eylül Pazartesi: Instagram'a neden girilemiyor?
8 Eylül akşamından itibaren Instagram kullanıcıları, uygulamaya girişte ve özellikle akış yenileme sırasında hata mesajları aldıklarını bildirdi. Kimi kullanıcılar profil sayfalarına erişimde zorluk yaşarken, kimileri gönderilerin yüklenmediğini belirtti. Kullanıcı raporlarına göre sorun, hem mobil cihazlarda hem de masaüstü sürümde görüldü. Bu durum sosyal medyada hızla gündem oldu ve "Instagram çöktü mü?", "Instagram kapatıldı mı?" gibi sorular arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.
Resmi Erişim Engeli Bulunmuyor
Gündeme gelen iddiaların aksine, Instagram için Türkiye'de alınmış resmi bir erişim engeli veya kapatma kararı bulunmuyor. Uygulamadaki sorun, global ölçekte yaşanan teknik bir kesintiden kaynaklanıyor.
Yetkililer, sorun tamamen platformun kendi altyapısından kaynaklandığı için kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmalarının veya internet ayarlarını değiştirmelerinin sorunu çözmeyeceğini belirtiyor.