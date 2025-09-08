Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasak var dinleyen yok! Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı (EPA)

ÖZGÜR ÇELİK'TEN TAKSİM'E ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yasak olmasına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim için en ulu görev boynunda idam fermanı varken Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizlere armağan eden Atamızın emanetine sahip çıkmaktır" diyerek sokağa çağırdı.