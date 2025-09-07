PODCAST CANLI YAYIN

X TikTok YouTube Instagram ve Facebook çöktü mü? 8 Eylül 2025 sosyal medya erişim problemi

Popüler sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşanıyor. Türkiye'de milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan X , TikTok, Facebook, YouTube ve Instagram’a gece saatlerinden itibaren erişimde sıkıntılar bildirildi. Kullanıcılar, “X çöktü mü?”, “Instagram neden açılmıyor?”, “TikTok'a neden girilmiyor?” gibi sorularını sormaya başladı. İşte 8 Eylül 2025 itibarıyla sosyal medyada erişim sorunlarına dair son gelişmeler...

Sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunları, kullanıcılar arasında büyük merak uyandırdı. Birçok kişi, "X (Twitter), TikTok, YouTube, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusunun yanıtını arıyor. Platformlara giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?", "Erişim ne zaman düzelecek?" gibi sorularla gündemde. Erişim probleminin nedeni ve ne kadar süreceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, çok sayıda kullanıcı farklı dijital mecralara yönelmeye başladı. İşte sosyal medya erişim sorununda son durum...

Kullanıcılar sosyal medyada yaşanan erişim sorunlarının ardından sorunun kaynağını araştırmaya başladı. Ancak sorunun neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

