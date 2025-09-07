PODCAST CANLI YAYIN

Kapalıçarşı’da ünlü bir kuyumcuda kasa görevlisi olan Gürkan K., dükkandaki birer kiloluk 30 külçe altını sahteleriyle değiştirdi. 144 milyon liralık altını bozup kripto paraya çevirdi. Ancak güvenlik kameralarını unutmuşlardı...

Kapalıçarşı'da 144 milyon liralık vurgun!

Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri olan ünlü bir kuyumcuya ait dükkanda çalışan kasa görevlisinin tam 30 kilogram altın çalarak yaklaşık 144 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. Olay 2024 yılının Nisan ve Ekim ayları arasında meydana geldi. İstanbul Kapalıçarşı'daki kuyumcuda çalışan 25 yaşındaki Gürkan K., kasa görevlisiydi. Holding iştiraklerinden olan kuyumcuda 10 Ekim günü kasa sayımı yapıldı.

ALTINLAR SAHTE ÇIKINCA
Arif S., isimli şube müdürü kasa sayımı sırasında 30 adet 1 kilogramlık külçe altınlarında sahte olduğunu tespit etti. Müdür işletmede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Gürkan K., isimli çalışanın cebinde bulunan külçe altınla kasadaki altınları değiştirdiğini fark etti.

GİYİM DÜKKANI AÇTI
Nisan ve Ekim ayları arasındaki tüm görüntüleri inceleyen şube müdürü, çalışanlarının 30 kilogramlık altını çalarak yerine sahte külçeler koyduğunu tespit edince durumu emniyet güçlerine haber verdi. Polisler tarafından gözaltına alınan Gürkan K.'nın kendi adına giyim dükkanı açtığı tespit edildi.

PATLASAK DA ÇIKINCA KEYFİMİZE BAKARIZ
Şüpheli Günkan K., 30 kilogram altını 7 ay boyunca çaldığını, her çaldığı külçenin yerine sahtesini yerleştirdiğini itiraf etti. Yusuf D. isimli kişinim Gürkan K.'ye, 'Dükkandan koy 30 kilogram altın, alıp kaçıp gidelim buralardan. Önce küçük küçük yap, baktın oluyor ev tutar oraya gömeriz altınları. Arkasından da planımızı işletmeye başlarız. Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız' mesajı attığı ortaya çıktı. 5'i cezaevine gönderildi. Zanlılara 12 yıl isteniyor.

