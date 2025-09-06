PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya duyurdu! Siber dolandırıcılara düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya: Sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. 14'ü tutuklandı. 13’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca, 225 milyon TL değerinde mal varlığına el kondu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, İnternette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, Yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarmamız tarafından yakalandı. 225 Milyon TL değerinde mal varlığına el kondu. 14'ü TUTUKLANDI. 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya platformları üzerinden sahte "motosiklet" ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları, İnternet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi" ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandıkları belirlenen şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 Milyon TL değerinde; 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu. Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz"
