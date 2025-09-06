Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. Arslan'ın gözaltı kararının Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında alındığı öğrenildi.

Muhittin Böcek. (AA-ARŞİV)

RÜŞVET VE ÇIKAR İLİŞKİLERİ

Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye başkanıyken geçen temmuz ayında 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da adının geçtiği belirlendi.

Arslan'ın, iş insanı F.A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürülürken, F.A.'nın Arslan ve ailesine para transferi yaptığı, eşinin de geçmişte F.A.'ya ait şirketlerde SGK kaydı bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi.