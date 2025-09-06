PODCAST CANLI YAYIN

8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların açılacağı gün metro, metrobüs, vapur otobüs bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olarak gerçekleşeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların açılacağı gün metro, metrobüs, vapur otobüs bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle 8 Eylül tarihinde ulaşımın ücretsiz sağlanacağını açıkladı. Buna göre, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İBB'ye bağlı tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz bir şekilde vatandaşların kullanımına açık olacak.

(AA)(AA)

Toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz mi?

Kış tarifesine geçiş ve okulların açılmasıyla birlikte toplu ulaşımda ek seferler düzenlenecek.

Okul servis araçları ise İSPARK'a ait 112 otoparkı ilk gün ücretsiz kullanabilecek.

(AA)(AA)

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır.

Marmaray bu kapsama dahil olmadığı için 8 Eylül'de ücretli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

8 Eylül'de yapılacak ücretsiz toplu taşıma uygulamasından öğrenciler, öğretmenler, veliler ve diğer yolcular dahil olmak üzere herkes yararlanabilecek.

Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacakPazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: "3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak"
Okul servis ücretleri aylık ödemesi ne kadar, kaç TL? 2025 İstanbul ve Ankara yeni servis ücretleri listesiOkul servis ücretleri aylık ödemesi ne kadar, kaç TL? 2025 İstanbul ve Ankara yeni servis ücretleri listesi
Okul servis ücretleri aylık ödemesi ne kadar, kaç TL? 2025 İstanbul ve Ankara yeni servis ücretleri listesi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
Can Borcu
8 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak
CHP'li Torbalı Belediye başkanından skandal! Naylon fatura işleri için şirket kurdu | 4 milyonluk kara para trafiği
İsrail Gazze’de 12 katlı binayı vurdu: Yine karargah bahanesi
Google ya fişi çekerse? Hem telif ödemiyor hem tehdit oluşturuyor... Alternatif şart
Beşiktaş ve Küçükçekmece'de İETT kabusu! Motosiklet sürücüsü yaralandı
Golf sahasında G20! Trump açıkladı: Liderler Zirvesi’ni kendi tesisinde düzenleyecek
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
AK Parti’den emlak vergisinde rayiç bedel düzenlemesi: Otomatik artış ve komisyon devreye giriyor
Katil İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin acılı babası ölüm yıl dönümünde konuştu! "Dünya zulme sessiz kaldı, kızım kalmadı"
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Maaş zamları ve emeklilikte büyük değişiklik kapıda: Yeni Orta Vadeli Program 8 Eylül’de geliyor!
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Trump imzayı attı! Pentagon'un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Okullarda yeni dönem başlıyor! 56 yenilik yolda...
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"