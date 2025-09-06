8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların açılacağı gün metro, metrobüs, vapur otobüs bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle 8 Eylül tarihinde ulaşımın ücretsiz sağlanacağını açıkladı. Buna göre, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İBB'ye bağlı tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz bir şekilde vatandaşların kullanımına açık olacak.