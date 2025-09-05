PODCAST CANLI YAYIN

8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların açılacağı gün metro, metrobüs, vapur otobüs bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olarak gerçekleşeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların açılacağı gün metro, metrobüs, vapur otobüs bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle 8 Eylül tarihinde ulaşımın ücretsiz sağlanacağını açıkladı. Buna göre, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İBB'ye bağlı tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz bir şekilde vatandaşların kullanımına açık olacak.

(AA)(AA)

Toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz mi?

Kış tarifesine geçiş ve okulların açılmasıyla birlikte toplu ulaşımda ek seferler düzenlenecek.

Okul servis araçları ise İSPARK'a ait 112 otoparkı ilk gün ücretsiz kullanabilecek.

(AA)(AA)

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır.

Marmaray bu kapsama dahil olmadığı için 8 Eylül'de ücretli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

8 Eylül'de yapılacak ücretsiz toplu taşıma uygulamasından öğrenciler, öğretmenler, veliler ve diğer yolcular dahil olmak üzere herkes yararlanabilecek.

Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacakPazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: "3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak"
Okul servis ücretleri aylık ödemesi ne kadar, kaç TL? 2025 İstanbul ve Ankara yeni servis ücretleri listesiOkul servis ücretleri aylık ödemesi ne kadar, kaç TL? 2025 İstanbul ve Ankara yeni servis ücretleri listesi
Okul servis ücretleri aylık ödemesi ne kadar, kaç TL? 2025 İstanbul ve Ankara yeni servis ücretleri listesi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
Savcı Ercan Kayhan'a veda! Kızı ve oğlu gözyaşlarını tutamadı annenin ağıtları yürekleri dağladı
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: "3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak"
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
Trump Pentagon'un ismini değiştiriyor! Beyaz Saray işareti verdi: Kritik imza bugün atılacak
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı! Darbe çağrısı yaptı
İtalya'daki asırlık Macchina di Santa Rosa festivaline Barış Boyun engeli! Polis güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Okullara kayıt sırasında zorunlu bağış var mı? Bakan Yusuf Tekin açıkladı: "Kimse benden para istiyorlar diyemez"
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?
Teknoloji milyarderleri Trump’ın gözüne girmeye çalışıyor! Beyaz Saray’da özel davet: Zuckerberg’e siyaset sorusu
Atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı setinden ilk kareler!
Putin'den Zelenskiy'e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupa'ya tehdit: Hedef olursunuz
Süt Kardeşler’in Bihter’i artık 74 yaşında! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi son haliyle şaşkına çevirdi