Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"

CHP'de iptal edilen kongre sonrası kılıçlar çekildi. CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.

Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)

2 GÜNDÜR ÇALIŞIYORUZ



Tekin kendisiyle birlikte atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'la birlikte 2 gündür çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.



Tekin'in gün içerisinde Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik'ten randevu isteyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Özgür Özel ve Özgür Çelik (AA)





ÖZGÜR ÖZEL RANDEVU TALEBİNİ REDDETTİ



CHP Genel Başkanı Özel, Tekin'in randevu talebine reddetti. Özel, katıldığı bir canlı yayında kendisine randevu talebinin sorulması üzerine, "Gürsel Tekin'e randevu veririm kayyum Gürsel Tekin'e randevu vermem" dedi.

Ben Gürsel geliyorum!





BEN SİZİN AĞABEYİNİZİM



Dün A Haber'e açıklamalarda bulunan Tekin, "Hırsızlığımı, arsızlığımı bulamayıp aidat konuşuyorlar" dedi. CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Tekin, "CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğiz. Kurul üyesi olan arkadaşların ben ağabeyiyim." ifadelerini kullanmıştı.

"YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI OLACAK"



Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP'nin temel ilkeleridir." dedi.