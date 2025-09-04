PODCAST CANLI YAYIN

Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"

CHP'de iptal edilen kongre sonrası kılıçlar çekildi. CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı. Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP’nin temel ilkeleridir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"

CHP'de iptal edilen kongre sonrası kılıçlar çekildi. CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.

Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)

2 GÜNDÜR ÇALIŞIYORUZ

Tekin kendisiyle birlikte atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'la birlikte 2 gündür çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Tekin'in gün içerisinde Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik'ten randevu isteyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Özgür Özel ve Özgür Çelik (AA)Özgür Özel ve Özgür Çelik (AA)


ÖZGÜR ÖZEL RANDEVU TALEBİNİ REDDETTİ

CHP Genel Başkanı Özel, Tekin'in randevu talebine reddetti. Özel, katıldığı bir canlı yayında kendisine randevu talebinin sorulması üzerine, "Gürsel Tekin'e randevu veririm kayyum Gürsel Tekin'e randevu vermem" dedi.

Ben Gürsel geliyorum!



BEN SİZİN AĞABEYİNİZİM

Dün A Haber'e açıklamalarda bulunan Tekin, "Hırsızlığımı, arsızlığımı bulamayıp aidat konuşuyorlar" dedi. CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Tekin, "CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğiz. Kurul üyesi olan arkadaşların ben ağabeyiyim." ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz ettiÖzgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti

"YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI OLACAK"

Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP'nin temel ilkeleridir." dedi.

CHPde İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekinden savunma istediCHPde İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekinden savunma istedi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül için tutuklama talebi | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Vakıf Katılım
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Türk Telekom
Google çöktü her şey durdu! Uzmanlardan yerli uygulamalar ve Dijital Telif Yasası çağrısı
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
O iller sarı alarm listesinde | MGM'den sağanak ve fırtına uyarısı: Saatte 60 km hızla esecek! Bugün hangi şehirlerde yağmur var?
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | Hangi senaryolar konuşuluyor?
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa
Bozuk ET BANKASI! Kıyma makinesiyle akılalmaz düzenek: Ruhsatı iptal edildi
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!