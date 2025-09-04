Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı

CHP'de iptal edilen kongre sonrası kılıçlar çekildi. CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.





BEN SİZİN AĞABEYİNİZİM



Dün A Haber'e açıklamalarda bulunan Tekin, "Hırsızlığımı, arsızlığımı bulamayıp aidat konuşuyorlar" dedi. CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Tekin, "CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğiz. Kurul üyesi olan arkadaşların ben ağabeyiyim." ifadelerini kullanmıştı.