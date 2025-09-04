PODCAST CANLI YAYIN

Devlet okullarında 'bağış' adı altında kayıt parası iddiaları: Bakanlık ve Veli-Der'den uyarı

Çocuklarını istedikleri devlet okuluna kaydettirmek isteyen veliler 300 bin liraya varan ‘bağış’ talepleriyle şok yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Kayıt parası yasal değil. Zorunlu bağış alınamaz.’ uyarısı yaptı...

Okulların açılmasına sayılı gün kalırken, bazı devlet okullarında velilerden "bağış" adı altında kayıt parası talep edildiği iddiaları gündeme oturdu. Çocuklarını istedikleri devlet okuluna kaydettirmek isteyen veliler, kendilerinden para talep edildiğini söyledi.

Dile getirilen rakamlar da dudak uçuklattı. İstanbul'da istenen tutarın 10-20 bin liradan başladığı, bazı devlet okullarında 300 bin liraya kadar çıktığı iddia edildi. En yüksek tutarların ise Ataşehir, Şişli ve Kadıköy gibi ilçelerde görüldüğü belirtildi.

BAKANLIK UYARDI

Veliler duruma tepki gösterirken, konuyla ilgili uyarılar peş peşe geldi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, hiçbir devlet okulunda kayıt parası alınamayacağını vurgulayarak, bu durumun yasal olmadığı konusunda velileri uyardı. Yetkililer, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur." ifadelerini kullanırken, "Zorunlu bağış alınamaz." uyarısını yineledi.

ŞİKAYET EDİN VELİ-DER

Başkanı Ömer Yılmaz da okulda boşluk varsa öğrencinin kaydının yapılması gerektiğini dile getirerek, "Ücret talep edilemez. Mutlaka bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na, CİMER'e ya da bize bildirin. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor." dedi.

