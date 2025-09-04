Google'da erişim sorunu mu var? Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 4 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde bazı kullanıcılardan erişim sorununa dair şikayetler aldı. Kullanıcılar, arama yaptıklarında sonuçların geç açıldığını veya hiç yüklenmediğini ifade etti.

4 Eylül Google çöktü mü? Şu ana kadar Google'dan herhangi bir teknik sorun bildirimi yapılmadı. Google çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Yaşanan erişim sıkıntısının, bölgesel veya kullanıcı bazlı bağlantı sorunlarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.