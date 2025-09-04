PODCAST CANLI YAYIN

4 Eylül Google neden çöktü? Hangi Google servisleri çöktü?

4 Eylül 2025 Perşembe sabahı Google’da arama yapan kullanıcılar, arama sonuçlarına erişemediklerini belirtiyor. “Google çöktü mü?” ve “Google’da neden arama yapılmıyor?” soruları kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi. İşte yaşanan son durum…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
4 Eylül Google neden çöktü? Hangi Google servisleri çöktü?

Google'da erişim sorunu mu var?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 4 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde bazı kullanıcılardan erişim sorununa dair şikayetler aldı. Kullanıcılar, arama yaptıklarında sonuçların geç açıldığını veya hiç yüklenmediğini ifade etti.

4 Eylül Google çöktü mü?

Şu ana kadar Google'dan herhangi bir teknik sorun bildirimi yapılmadı.

Google çöktü mü? Youtube neden açılmıyor?

Yaşanan erişim sıkıntısının, bölgesel veya kullanıcı bazlı bağlantı sorunlarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Hangi Google servisleri çöktü?

Google'ın keşfet, news, gmail, Youtube, analytics, takvim, android tüm servisleri çökmüş durumda. Bu anlamda Google tarafından bir açıklama yapılmadı.

Google ve YouTube erişim sorunu nasıl çözülür?

VPN ile Google ve diğer uygulamalarına ( YouTube, Gmail, Gemini, Google Drive) erişim sağlanabiliyor.

YouTube çöktü mü?

Sabah erken saatlerden itibaren YouTube erişim sorunu yaşanıyor. Henüz sorun ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Google Cloud son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler

Google son 24 saat içinde rapor edilen kesintiler

YouTube son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Vakıf Katılım
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Türk Telekom
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu