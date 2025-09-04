Ramazan ne zaman, hangi ay başlıyor ve kaç gün kaldı? 2026 RAMAZAN AYI TARİHİ | Diyanet dini günler takvimi!

PODCAST CANLI YAYIN

2026 Ramazan ayı başlangıcı oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca Müslüman, "Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, ilk teravihin hangi akşam kılınacağı belli oldu. İşte 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi…

Mübarek Ramazan ayı tüm Müslümanlar için oruç ibadetini yerine getirdiği, rahmet, bereket ve mağfiret dolu bir aydır. 2026 Ramazan başlangıç tarihi merak edilirken "Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimle birlikte, 2026 Ramazan ayının tarihi de netleşti. İşte dini günler takvimi…

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

🔸Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 takvimine göre, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

🔸İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak, ilk sahur ise 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak. Müslümanlar, bu kutlu ayın sonunda idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na kadar oruç ibadetini yerine getirecekler.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Ramazan ayının bitişiyle birlikte kutlanan Ramazan Bayramı, 2026 yılında üç gün sürecek. Bayramın başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle:

  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
