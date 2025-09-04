Ramazan ne zaman, hangi ay başlıyor ve kaç gün kaldı? 2026 RAMAZAN AYI TARİHİ | Diyanet dini günler takvimi!

Mübarek Ramazan ayı tüm Müslümanlar için oruç ibadetini yerine getirdiği, rahmet, bereket ve mağfiret dolu bir aydır. 2026 Ramazan başlangıç tarihi merak edilirken "Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimle birlikte, 2026 Ramazan ayının tarihi de netleşti. İşte dini günler takvimi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 🔸Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 takvimine göre, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.