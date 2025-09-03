PODCAST CANLI YAYIN

DGS tercihinde son gün ne zaman? DGS yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

Önlisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarının ardından 28 Ağustos’ta başlayan tercih dönemi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. Peki DGS tercih son gün ne zaman? DGS yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

DGS tercihinde son gün ne zaman? DGS yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

Önlisans eğitimini lisans programına taşımak isteyen adaylar için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) süreci tüm hızıyla devam ediyor. ÖSYM'nin açıkladığı sınav sonuçlarının ardından başlayan tercih dönemi 28 Ağustos itibarıyla başladı ve öğrenciler yoğun şekilde tercihlerini yapıyor. Tercihlerin bitmesine son 1 gün kala adaylar sürece ilişkin detayları araştırıyor. İşte merak edilenler...

DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için tercih işlemleri 28 Ağustos'ta başladı ve 04 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Tercihler, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 DGS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınan tercihler 27 Eylül'de açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların benzer bir takvim doğrultusunda ilan edilmesi bekleniyor.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 DGS yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından kayıt süreci başlayacak. Kayıt tarihleri ÖSYM'nin sonuç ekranında ilan edilecek. Bununla birlikte, mezuniyet şartını henüz yerine getiremeyen adaylar için Yükseköğretim Genel Kurulu'nun aldığı karara göre; staj, bütünleme ya da tek ders sınavı gibi engelleri sonradan aşan öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilecek. Bu tarihe kadar mezuniyetini belgelemeyenlerin geçici kayıtları ise iptal edilecek.

