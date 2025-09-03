PODCAST CANLI YAYIN

29 ilde dev dolandırıcılık operasyonu! 64 tutuklama

Bakan Yerlikaya: 29 ilde “Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine” yönelik devam eden operasyonlarımızda; 388 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheliyi yakaladık. 64'ü tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Giriş Tarihi:
29 ilde dev dolandırıcılık operasyonu! 64 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"388 Vatandaşımızı Dolandıran Nitelikli Dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarımızda 64 TUTUKLAMA" 29 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine" yönelik devam eden operasyonlarımızda; 388 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheliyi yakaladık. 64'ü TUTUKLANDI. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hâkkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Vatandaşlarımızı tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları, Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları, Sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında 28 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Polislerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın helal kazancına göz dikenlere asla fırsat vermeyiz. Suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
CHP'de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler
Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Gürsel Tekin'in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP'li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz'e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
Günlerdir ortada yoktu! Trump "öldü" iddialarının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı: Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir
ABD Başkanı Donald Trump duyurdu | Venezuela bağlantılı gemiye saldırı düzenlendi
İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr'ye konuştu
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir"
Fenerbahçe’den altyapı ve düşük maliyetli transferlerden 95 milyon Euro gelir
CHP İstanbul İl Yönetimini "görevden eden" süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan Çin dönüşü ABD'nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: "Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir"
Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da! İşte kazanacağı ücret
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?