Gürsel Tekin'in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP'li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

"BUNLAR ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR"

Gürsel Tekin'in "Değişimciler" olarak adlandırılan yeni CHP yönetimi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında canlı yayında kullandığı sözler yeniden gündeme geldi.

"Yerel seçimde tavrınız ne olacak? Sayın Ekrem İmamoğlu için destek talep edecek misiniz, çalışacak mısınız?" sorusuna Tekin şu yanıtı vermişti:

Efendim bunlar değişimci değil, çürümüş adamların ne desteği olacakmış da ben onlara destek olacağım. İstanbul'u karış karış bilen arkadaşlarına kimse bugüne kadar bir soru sormadı. İstanbul'un bütün muhtarları herhalde CHP deyince sadece beni tanırlar. Arkadaşlarımın böyle bir ihtiyaçlarının olduğunu zannetmiyorum. Bu sadece akraba, kabile, yakın ilişkiler, arkadaşlık, dostluk üzerine siyaseti inşa etmeye çalışırsanız siyaseti çürütürsünüz.