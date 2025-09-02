Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen CHP 'li Beykoz Belediyesi 'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 'le birlikte 22 şüpheli, 4 Mart tarihinde adliyeye getirilmiş, savcılık 22 şüpheliden birini serbest bırakırken Köseler dahil 18 şüpheliyi tutuklama, 4 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti.

Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin İlk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı (takvim foto arşiv)



Hakimlik de Köseler dahil 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Dosyada adı geçen 3 şüpheliye ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.



BAŞKAN KÖSELER'İN 67 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede, 78 mal ve hizmet alım ihalesi mercek altına alındı.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Başkan Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği fezlekede, 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezleke sonrası İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan kamu davasında mahkeme iddianameyi kabul etmişti. Mahkemece hazırlanan tensip zaptında tutuklu şüphelilerden Başkan Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Metin Ülgey ve Fidan Gül'ün de aralarında olduğu 14 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken 11 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.