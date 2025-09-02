Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ayrıntılar geliyor..
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Ekipler bölgede
