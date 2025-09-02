Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bitişikteki iş yerlerine sıçrayan alevleri söndürmek için çalışmaları sürdürüyor.

Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Ekipler bölgede (takvim foto arşiv) Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Ekipler bölgede Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı. Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi. Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.