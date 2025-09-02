AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Çelik'in açıklamalarından satır başları: ABD'NİN SKANDAL KARARI Vizelerin iptaliyle ilgili karar düzeltilmediği taktirde en gür ses Sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkacaktır.

AK PARTİ MYK TOPLANDI

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 18.16'da başladı.

Toplantıda, Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı'nın ve Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nın sunum yapacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, TBMM gündemi de ele alınacak. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

MYK'da, yaz döneminde sahaya inerek "Terörsüz Türkiye" sürecini vatandaşa anlatan AK Partili vekiller ve teşkilât mensuplarının karşılaştığı sorular ve seçmenin dikkat çektiği konu başlıkları masaya yatırılacak.

ANKETLER MASADA

Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, son ekonomik tablo ve Türkiye Buluşmaları kapsamında sahadan elde edilen raporlar çerçevesinde vatandaşın ekonomi yönetiminden beklentilerini içeren bir sunum yapacak.

Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri de, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen tarafından partinin yaptırdığı son anketlerin sonuçlarının paylaşılması olacak.