AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin’de gerçekleşen ŞİÖ’deki kritik temaslarının ardından Ankara’ya döndüğü gibi A Takımını topladı. MYK toplantısının ana gündem maddesi ise Meclis’te kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu olacak. Öte yandan “Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” anket sorusunun oranları da Başkan Erdoğan’a sunulacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

ABD'NİN SKANDAL KARARI

Vizelerin iptaliyle ilgili karar düzeltilmediği taktirde en gür ses Sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkacaktır.

AK PARTİ MYK TOPLANDI

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 18.16'da başladı.

Toplantıda, Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı'nın ve Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nın sunum yapacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, TBMM gündemi de ele alınacak. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

MYK'da, yaz döneminde sahaya inerek "Terörsüz Türkiye" sürecini vatandaşa anlatan AK Partili vekiller ve teşkilât mensuplarının karşılaştığı sorular ve seçmenin dikkat çektiği konu başlıkları masaya yatırılacak.

AK Parti MYK bugün toplanıyor

ANKETLER MASADA
Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, son ekonomik tablo ve Türkiye Buluşmaları kapsamında sahadan elde edilen raporlar çerçevesinde vatandaşın ekonomi yönetiminden beklentilerini içeren bir sunum yapacak.

Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri de, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen tarafından partinin yaptırdığı son anketlerin sonuçlarının paylaşılması olacak.

Yapılan anketlerde partilerin "bu pazar seçim olsa kime oy vereceği"ni içeren seçim araştırmasının yanı sıra, vatandaşın adalete, ekonomiye ve basına güveninin ayrı başlıklarda detaylı olarak ölçüldüğü öğrenildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Diğer ankette ise vatandaşın "Terörsüz Türkiye" sürecine bakışı ve sürecin partilerin oy oranlarına etkisine bakıldığı belirtildi.

SUNUM YAPILACAK
MYK'da Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ve TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de birer sunum gerçekleştirecek. Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve yeni dönemde Meclis gündemine getirilmesi beklenen yasa düzenlemelerine ilişkin bilgi verecek.

