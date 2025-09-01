Handikap 2 İngiltere'de! "Kral" lakaplı Kenny Alexander'a soruşturma: Aralarında Veysel Şahin de var

PODCAST CANLI YAYIN

İngiltere'de "Kral" lakaplı Kenny Alexander'la birlikte 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın 2016 yılında Türkiye'de düzenlenen "Handikap" operasyonunun devam olduğu bildirildi. Davada ilk duruşma 6 Ekim'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Suçlamalar arasında rüşvet, kamu gelirlerini dolandırma, gelir vergisinden kaçınma ve adaletin işleyişini engelleme bulunuyor.

İngiltere, "Kral" lakaplı Kenny Alexander ile birlikte Türkiye'de kumar hizmetlerinin sunulmasına ilişkin soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Landbrokes (Sosyal medya)Landbrokes (Sosyal medya)

100 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Birleşik Krallık, 2011-2018 yılları arasında Türkiye'de yasal olmayan yollarla bahis oynattığı belirlenen Avrupa'nın en büyük sanal bahis şirketlerinden GVC'nin eski yöneticisi "kral" lakaplı Kenny Alexander ve 10 kişi hakkında dolandırıcılık ve vergi kaçırma suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirkete 610 milyon pound ceza kesilirken, şirketin Türkiye'de sanal bahis pazarından ayda 100 milyon dolar gelir elde ettiği belirlendi.

HER ŞEY İSTANBUL'DA BAŞLADI

İngiltere ve Kıbrıs merkezli uluslararası bahis şebekesine yönelik soruşturma bir iş adamının 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet başvurusuyla başladı.

150'Yİ AŞKIN İLLEGAL KUMAR SİTESİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, 150'yi aşkın illegal kumar sitesinin İstanbul'da lüks rezidanslarda kurulan 6 ofisten yönetildiğini belirleyen polis, mahkeme kararıyla kumar sitelerinin koordine edildiği bir ofise gizli kamera yerleştirerek, çete üyelerinin çalışmalarını kayda almayı başardı.

Sanal bahis (AA)Sanal bahis (AA)



SADECE BİR OFİSİN GÜNLÜK KAZANCI 3 MİLYON TL

Güvenlik kamera kayıtlarından sadece bir ofisin günlük kazancının 3 milyon TL olduğu belirlendi.

Veysel Şahin (Takvim.com.tr)Veysel Şahin (Takvim.com.tr)

VEYSEL ŞAHİN ÇETE YÖNETİCİSİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çetenin Türkiye'deki temsilcilerine yönelik 20 ayrı ilde "Handikap" ismiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aralarında emekli emniyet müdürü Cengiz E. ve polislerin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında tutuklamaya sevk edilen 47 şüpheliden 39 tutuklanarak cezaevine gönderilirken, son anda kaçmayı başaran çete yöneticisi Veysel Şahin, 6 ay sonra özel jetiyle geldiği Sivas'ta yakalandı.

İNGİLİZ YÖNETİCİ KAÇTI

Uluslararası sanal kumar çetesinin İngiliz uyruklu lideri Scott William Masterton ise yakalanmamak için Atatürk Havalimanı'nda gümrüklü sahayı geçmeden Türkiye'deki temsilcilerini çağırarak orada toplantılar yaptığı belirlendi. İngiltere'deki 400 milyar dolarlık legal bir bahis şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapan Masterton'un böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

Kenny Alexander sağda (FT)Kenny Alexander sağda (FT)

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası bahis çetesinin Türkiye'deki faaliyetlerini Avrupa'nın en büyük sanal bahis şirketlerinden GVC Holdings tarafından Headlong markası adı altında yürütüldüğünü tespit etti ve tüm belge ve delilleri Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı'na bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'den gelen bilgiler doğrultusunda Kraliyet Savcılığı (CPS) ve HM Gelir ve Gümrük Servisi (HMRC), GVC Holding'in Türkiye'ye yönelik ticari faaliyetlerini incelemeye aldı.



9 YIL SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vergi müfettişlerinin yaptığı inceleme sonrası şirkete 2023 yılının Aralık ayında 615 milyon sterlin ceza kesilirken, savcılık 9 yıl aradan sonra önceki gün şirketin eski CEO'su Kenny Alexander eski GVC başkanı Lee Feldman, Türkiye direktörü Scott William Masterton da dahil olmak üzere 10 kişi hakkında 2011 ve 2018 yılları arasında komplodan dolandırıcılığa ve gelir vergisinden hileli bir şekilde kaçmaya kadar değişen suçlarla soruşturma başlattı.

Kenny Alexander (Sosyal medya) Kenny Alexander (Sosyal medya)

İLK DURUŞMA 6 EKİM'DE

Davada ilk duruşmanın 6 Ekim'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüleceği bildirildi. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi Dolandırıcılık Soruşturma Birimi Direktörü Richard Las, soruşturmanın uluslararası boyutu olduğuna dikkat çekerek, "Bu suçlamalar arasında dolandırıcılık komplosu, rüşvet, kamu gelirlerini dolandırma, gelir vergisinden kaçınma ve adaletin işleyişini engelleme gibi çok ciddi konular var" dedi.

