Handikap 2 İngiltere'de! "Kral" lakaplı Kenny Alexander'a soruşturma: Aralarında Veysel Şahin de var

Veysel Şahin (Takvim.com.tr) VEYSEL ŞAHİN ÇETE YÖNETİCİSİ Elde edilen bilgiler doğrultusunda çetenin Türkiye'deki temsilcilerine yönelik 20 ayrı ilde "Handikap" ismiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aralarında emekli emniyet müdürü Cengiz E. ve polislerin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında tutuklamaya sevk edilen 47 şüpheliden 39 tutuklanarak cezaevine gönderilirken, son anda kaçmayı başaran çete yöneticisi Veysel Şahin, 6 ay sonra özel jetiyle geldiği Sivas'ta yakalandı. İNGİLİZ YÖNETİCİ KAÇTI Uluslararası sanal kumar çetesinin İngiliz uyruklu lideri Scott William Masterton ise yakalanmamak için Atatürk Havalimanı'nda gümrüklü sahayı geçmeden Türkiye'deki temsilcilerini çağırarak orada toplantılar yaptığı belirlendi. İngiltere'deki 400 milyar dolarlık legal bir bahis şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapan Masterton'un böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

Kenny Alexander sağda (FT) İNCELEME BAŞLATILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası bahis çetesinin Türkiye'deki faaliyetlerini Avrupa'nın en büyük sanal bahis şirketlerinden GVC Holdings tarafından Headlong markası adı altında yürütüldüğünü tespit etti ve tüm belge ve delilleri Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı'na bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'den gelen bilgiler doğrultusunda Kraliyet Savcılığı (CPS) ve HM Gelir ve Gümrük Servisi (HMRC), GVC Holding'in Türkiye'ye yönelik ticari faaliyetlerini incelemeye aldı.





9 YIL SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Vergi müfettişlerinin yaptığı inceleme sonrası şirkete 2023 yılının Aralık ayında 615 milyon sterlin ceza kesilirken, savcılık 9 yıl aradan sonra önceki gün şirketin eski CEO'su Kenny Alexander eski GVC başkanı Lee Feldman, Türkiye direktörü Scott William Masterton da dahil olmak üzere 10 kişi hakkında 2011 ve 2018 yılları arasında komplodan dolandırıcılığa ve gelir vergisinden hileli bir şekilde kaçmaya kadar değişen suçlarla soruşturma başlattı.