Patpat bir aileyi yok etti

Ordu Ünye'de tarımın kara yazgısı yine bir acı haberle geldi. Kaza, Güzelkale Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ile yanındaki ablası Ayşe Tunçel (63), yengesi Güler Tunçel (55) ve Burak Asaf Çimen (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Uhud Ali Çimen (6) ile oğlu Onur Tunçel (8) ve eşi Nurten Tunçel (52) hastaneye kaldırıdı. Tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.