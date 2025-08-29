PODCAST CANLI YAYIN

TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı. Kurtulmuş Filistin'in Türkiye'nin milli davası olduğunu söylerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Gazze'de İsrail soykırımının derinleştiğini belirtti ve İsrail ile ticaretin tamamen kesildiğini söylerken "Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. (İsrail) Uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. Kelimelerin yetersiz kaldığı bir noktadayız. 70 bine yakın insan katledilmiştir. Daha birkaç gün önce hastane saldırılarında onlarca masum insan dünyanın gözü önünde katledilmiştir. Gazze'de sağlık hizmetleri verilemez hale gelmiştir. Gıda konvoyları bile siyonist barbarlarca ölüm tuzaklarına dönüşmüştür. Gazze halkı bilerek açlığa ve kıtlığa mahkum edildi. İsrail derhal ateşkesi kabul etmeli, silahlı güçleri geri çekmeli.

İsrail'in her eylemi savaş suçudur, soykırımdır. Netanyahu çetesine dünyanın her köşesinde halkların tepkisi artmaktadır. Bazı batılı ülkeler gelecek ay Filistin'i tanıma kararı aldı. Asya ve Afrika ve Latin Amerika devletleri bu konuda öncü roldedir. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır. Filistin davası bizim bizim için milli bir davadır"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

"GAZZE'DEKİ TABLO SON DERECE VAHİMDİR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kurula yaptığı hitaptan satır başlıkları şöyle:

"Gazze'deki tablo son derece vahimdir. israil 2 yıldır soykırım yapıyor. Soykırım giderek derinleşiyor. ABD desteği ile İsrail savaş suçu işliyor"

