30 AĞUSTOS KAPALI YOLLAR AÇIKLANDI: 30 Ağustos Cumartesi İstanbul ve Ankara’da hangi yollar kapalı? İşte alternatif yollar…

AA

ANKARA'DA 30 AĞUSTOS'TA KAPALI YOLLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren şehirde bazı cadde ve bulvarlar trafiğe kapatılacak. Trafik düzenlemeleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ve Sporpark Sokak araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesini önerdi.