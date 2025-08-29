PODCAST CANLI YAYIN

30 AĞUSTOS KAPALI YOLLAR AÇIKLANDI: 30 Ağustos Cumartesi İstanbul ve Ankara’da hangi yollar kapalı? İşte alternatif yollar…

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu İstanbul ve Ankara’da kutlanırken, şehir içi trafik düzenlemeleri de gündemde. Bu kapsamda bazı ana arterler ve caddeler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Peki 30 Ağustos Cumartesi günü hangi yollar kapalı? İşte Zafer Bayramı’nda İstanbul ve Ankara’da kapalı olacak yollar ve alternatif rotalar…

Ankara ve İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle şehirde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki 30 Ağustos tarihinde hangi yollar açık olacak? İşte alternatif güzergahlar…

İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS'TA KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" nedeniyle 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05:45 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

KAPALI YOLLAR VE GİRİŞLER:

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
  • D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapalı olacak:
  • 10. Yıl Caddesi
  • Edirnekapı
  • Oğuzhan Caddesi
  • Sofular Caddesi
  • Halıcılar Caddesi
  • Akdeniz Caddesi
  • Akşemsettin Caddesi
  • Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı (Aksaray)
  • Keçeci Meydan Sokak
  • Hal Yolu Güney
  • Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar kapalı olacak:
  • Tatlıpınar Caddesi
  • Kaleboyu Caddesi
  • Sulukule Caddesi (Kaleiçi)

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • D-100 Karayolu
  • O-3 Hal Yolu

ANKARA'DA 30 AĞUSTOS'TA KAPALI YOLLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren şehirde bazı cadde ve bulvarlar trafiğe kapatılacak. Trafik düzenlemeleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ve Sporpark Sokak araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesini önerdi.

