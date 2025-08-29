30 AĞUSTOS KAPALI YOLLAR AÇIKLANDI: 30 Ağustos Cumartesi İstanbul ve Ankara’da hangi yollar kapalı? İşte alternatif yollar…

Ankara ve İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle şehirde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki 30 Ağustos tarihinde hangi yollar açık olacak? İşte alternatif güzergahlar…
İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS'TA KAPALI YOLLAR
İstanbul Valiliği tarafından düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" nedeniyle 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05:45 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
KAPALI YOLLAR VE GİRİŞLER:
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
- D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapalı olacak:
- 10. Yıl Caddesi
- Edirnekapı
- Oğuzhan Caddesi
- Sofular Caddesi
- Halıcılar Caddesi
- Akdeniz Caddesi
- Akşemsettin Caddesi
- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı (Aksaray)
- Keçeci Meydan Sokak
- Hal Yolu Güney
- Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar kapalı olacak:
- Tatlıpınar Caddesi
- Kaleboyu Caddesi
- Sulukule Caddesi (Kaleiçi)