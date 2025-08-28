Reuters muhabiri Valerie Zink İsrail yanlısı haberlere isyan edip istifa etti

Kanada'da görev yapan Reuters muhabiri Valerie Zink, ajansın Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin haberleri İsrail yanlısı olarak vermesine isyan etti. Kimlik kartını kesti. İstifa ettiğini bildirdi. Yaptığı açıklamada "Reuters'ın Gazze'de 245 gazetecinin sistematik bir şekilde öldürülmesini meşrulaştırma ve buna zemin hazırlama rolü nedeniyle, bu kurumla ilişkimi sürdürmem artık imkansız hale geldi. Filistinli meslektaşlarıma en azından bu kadarını, hatta çok daha fazlasını borçluyum." dedi.

Zink, "Artık, bu basın kartını taşıman mümkün değil." dedi.